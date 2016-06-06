Украина сформирует подготовленный к наступлению кадровый резерв ВСУ

Об этом говорится в тексте Стратегического оборонного бюллетеня, опубликованном на сайте главы государства.

В документе предусмотрена профессионализация сил обороны и создание необходимого военного резерва.

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"Профессионализация сил обороны и создание необходимого военного резерва является необходимым условием для формирования кадрового потенциала Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны, комплектование их подготовленным и мотивированным личным составом, создание, содержание и развертывания стратегического резерва Вооруженных Сил Украины", - говорится в документе.

В результате проведенных реформ ожидается, что будет сформирован профессионально подготовлен, необходимый кадровый потенциал ВСУ и других составляющих сил обороны, в которые войдут военнослужащие с высокими морально-деловыми качествами, способными качественно решать сложные военно-профессиональные задачи в мирное время и особый период.

Также отмечается, что силы обороны будут укомплектованы подготовленным и мотивированным личным составом.

Определено, что стратегический резерв ВСУ должен быть готов к развертыванию и способным осуществлять наступательные (контрнаступательные) действия, усиливать группировки войск (сил) на угрожаемых направлениях, обеспечивать ротацию войск (сил), их пополнение и замену в случае потери боеспособности.