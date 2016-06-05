Стець рассказал, сколько нужно денег на установку новых телевышек на Донбассе

Об этом он рассказал в эфире 112 Украина. По его словам, для получения этих денег нужно отдельное голосование Верховной Рады для внесения изменений в госбюджет.

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"Здесь без решения Верховной Рады мы не обойдемся, поскольку несколько постановлений подавали на рассмотрение Кабинета министров, и Минфин нам все "зарезал", говорил, что средств нет", - пояснил министр.

Ранее Кабмин отложил до 30 июня 2017 года полный переход с аналогового на цифровое телевидение.