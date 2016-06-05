В Турцию отправилась первая группа украинских полицейских

Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины, 22 сотрудника подразделений патрульной полиции, среди которых – две девушки, около недели будут стажироваться в правоохранительных органах Турецкой Республики.

Полицейские пройдут тренинг по тактике действий во время массовых мероприятий.

По словам главного инспектора отдела договорной работы и международного сотрудничества Департамента патрульной полиции Олеси Омелянович, очень важным является то, чтобы полицейские, особенно патрульные, владели такими навыками.

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На этот курс отбирались именно инструкторы по тактической подготовке. Они прошли базовый курс по тактике и имеют опыт преподавания.

Как сообщал УНИАН, о стажировке украинских патрульных в Турции в мае договорились президент Украины Петр Порошенко и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Известно, что почти 1 тыс. сотрудников патрульной полиции в июне будут повышать свой профессиональный уровень в Турции. Украинские полицейские пройдут стажировку на базе департамента охраны, департамента общественной безопасности, академии борьбы с терроризмом, академии борьбы с наркотиками и организованной преступностью, а также полицейской академии Турции.