Почти одну тысячу украинских полицейских отправят в Турцию

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД, об этом шла речь сегодня во время встречи посла Турции Йонета Джана Тезеля, министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и председателя Национальной полиции Хатии Деканоидзе.

Деканоидзе отметила, что турецкая сторона активно поддерживает процесс реформирования правоохранительных органов Украины.

"Я благодарна Генеральному директорату по безопасности Турецкой Республики за согласие принять в июне около тысячи представителей патрульной полиции Украины для прохождения краткосрочных курсов", - сказала глава ведомства.

По ее словам, украинские полицейские пройдут стажировку на базе департамента охраны, департамента общественной безопасности, академии борьбы с терроризмом, академии борьбы с наркотиками и организованной преступностью, а также полицейской академии Турции.

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В пресс-службе также отметили, что посол, в свою очередь, подчеркнул, что правительство Турции намерено оказать помощь для потребностей Нацполиции, а также способствовать активному взаимодействию в правоохранительной сфере.

Аваков отметил, что важной составляющей двустороннего безопасного сотрудничества должна стать глубокое сотрудничество правоохранительных органов обоих государств в сфере гражданской безопасности и борьбы с преступностью. Министр также отметил активизацию украинско-турецких отношений и выразил благодарность турецкой стороне за четкую позицию и поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Я убежден, что для эффективной борьбы с терроризмом и трансграничной преступностью необходима консолидация действий, особенно государств-соседей", - подчеркнул он.