"Непубличная информация": Матиос сообщил о краже вещей из автомобиля сына Луценко

Об этом на телеканале "112 Украина" сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

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"Я скажу, то, за что на меня, наверное, будет зол генеральный прокурор, потому что это является непубличной информацией, но я сегодня дежурный по генеральной прокуратуре. Так вот, меня сегодня разбудили в результате того, что под домом было разбито стекло в автомобиле и были украдены вещи из автомобиля сына генерального прокурора Юрия Витальевича Луценко. Это было сегодня утром", - сказал он.