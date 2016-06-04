В Днепре разоблачили чиновницу, вымогавшую вознаграждение за выдачу госкредита

16:02, 04 июня 2016
Общество
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Служащая одного из кредитно-финансовых учреждений при Днепропетровской ОГА требовала вознаграждение за помощь в получении кредита.

Фото УНИАН

Как сообщили в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области, чиновница обещала местной жительнице свое содействие в получении кредита на строительство дома в сельской местности за средства областного и государственного бюджета.

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За свои услуги злоумышленница "попросила" 10 тысяч гривен. Злоумышленницу задержали во время получения ею первой части суммы в размере 7,5 тысяч гривен. 

Открыто уголовное производство.

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