В Днепре разоблачили чиновницу, вымогавшую вознаграждение за выдачу госкредита

Как сообщили в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области, чиновница обещала местной жительнице свое содействие в получении кредита на строительство дома в сельской местности за средства областного и государственного бюджета.

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За свои услуги злоумышленница "попросила" 10 тысяч гривен. Злоумышленницу задержали во время получения ею первой части суммы в размере 7,5 тысяч гривен.

Открыто уголовное производство.