Мэр Львова о трагедии на Грибовичской свалке: я убежден, что это был поджог

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Садовый заявил сегодня во время брифинга.

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«По моему убеждению, это был поджог. Я бы хотел, чтобы следственные органы качественно провели расследование и нашли людей, которые это сделали. В конечном итоге это привело к жертвам спасателей. Самовозгорания были, но то пламя, которое возникло на прошлой неделе, имело искусственное происхождение, потому что такой очаг невозможен в сегодняшних климатических условиях. Вопрос, будет ли возможность расследовать это дело. Намерен пообщаться с работниками правоохранительных органов, которые ведут это дело, нам есть что им сказать», - заявил мэр.

Он также информировал, что на территорию Грибовичского полигона твердых бытовых отходов мусор сейчас не вывозится.

«Мы сейчас в Грибовичи мусор не вывозим. Продолжаются следственные действия, продолжаются поиски четвертого пропавшего гражданина. Сегодня вопрос работы в Грибовичах не стоит. Я уважаю решение сельского совета о прекращении работы полигона, это их консолидированное решение. Сегодня важно провести все мероприятия, чтобы исключить осложнение ситуации. Мусор вывозится ежедневно. Проблем по городу нет, думаю, не будет. Может быть только одна проблема, если враги города Львова захотят создать какие-то моменты дестабилизации. Думаю, община не даст возможности нашим врагам такую беду сделать. Мы будем вывозить мусор, будем держать в городе порядок», - отметил мэр Львова.

Относительно строительства мусороперерабатывающего завода, Садовый сообщил, что уже рассматриваются несколько участков для его возведения.

«Надеюсь, что областные власти максимально среагируют и предложат городу участок под строительство нового полигона. Все предложения, которые мы ранее получали от области, к сожалению, не были подтверждены, когда речь шла уже о конкретике в разговорах с населением. Мы договорились о создании рабочей группы из представителей областного и городского советов, областной администрации. Рабочая группа 6 июня проведет свое первое заседание. Есть несколько вариантов, сейчас мы их объезжаем. Чем быстрее получим легитимный участок, тем быстрее сможем начать работы по проектированию. Это будет большой комплекс, который создаст несколько сотен новых рабочих мест. Поэтому это выгодно для общин, которые захотят иметь дополнительный доход на своей территории. Мы готовы им помочь с рекультивацией существующих полигонов», - отметил Садовый.

Как сообщал УНИАН, правоохранители отрабатывают несколько версий причин катастрофы на Грибовичской свалке, которая привела к гибели людей.

Пока выдвинуты две основные версии: нарушение правил безопасности и служебная халатность.

30 мая на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусора, под который попали трое спасателей и эколог львовского коммунального предприятия «Збыранка».

31 мая троих спасателей нашли мертвыми. Поиски четвертого человека продолжаются.