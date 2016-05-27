Оккупанты ночью отпустили троих крымских татар, задержанных в пригороде Симферополя (видео)
10:02, 27 мая 2016Общество
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Троих задержанных в пригороде Симферополя - Тимура Османова, Хайсера Халилова и Айдера Халтаева оккупанты отпустили лишь минувшей ночью.
REUTERS
Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Шевкет Наматуллаев.
"Они там пробыли с семи утра и до двух часов ночи. Все это время адвокатов к ним не пускали. Ранее в их домах прошли обыски. Причиной послужило то, якобы на их торговых точках работают мигранты", - написал он.
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Наматуллаев подчеркнул, что приход в дом к Хайсеру Халилову силовики спланировали заранее: "до их появления, кто-то спустил колёса машины, стоящей во дворе и снял камеру наблюдения".
Как сообщал УНИАН, 26 мая в аннексированном Крыму силовики оккупантов провели "сразу три обыска" в домах крымских татар.
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