Оккупанты ночью отпустили троих крымских татар, задержанных в пригороде Симферополя (видео)

Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Шевкет Наматуллаев.

"Они там пробыли с семи утра и до двух часов ночи. Все это время адвокатов к ним не пускали. Ранее в их домах прошли обыски. Причиной послужило то, якобы на их торговых точках работают мигранты", - написал он.

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Наматуллаев подчеркнул, что приход в дом к Хайсеру Халилову силовики спланировали заранее: "до их появления, кто-то спустил колёса машины, стоящей во дворе и снял камеру наблюдения".

Как сообщал УНИАН, 26 мая в аннексированном Крыму силовики оккупантов провели "сразу три обыска" в домах крымских татар.