Турчинов назвал нацгвардию Путина "вертухайской пародией" НГУ
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов назвал национальную гвардию РФ "вертухайской пародией", призванной уничтожать свободу и демократию.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время вручения боевого знамени четвертой оперативной бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.
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"Гвардия означает самое лучшее, и в Украине национальные гвардейцы достойно несут свой флаг. Гвардия самая лучшая, и украинцы гордятся своей гвардией. Именно изучая наш опыт, Путин принял решение копировать его, создав собственную нацгвардию, которая является вертухайской пародией Национальной гвардии Украины", - подчеркнул Турчинов и добавил, что российская нацгвардия "создана, чтобы уничтожать свободу и демократию".
"Наша гвардия защищает свободу украинцев и демократию в нашей стране, защищает независимость и суверенитет собственного государства", - сказал Турчинов.