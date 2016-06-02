Турчинов назвал нацгвардию Путина "вертухайской пародией" НГУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время вручения боевого знамени четвертой оперативной бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

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"Гвардия означает самое лучшее, и в Украине национальные гвардейцы достойно несут свой флаг. Гвардия самая лучшая, и украинцы гордятся своей гвардией. Именно изучая наш опыт, Путин принял решение копировать его, создав собственную нацгвардию, которая является вертухайской пародией Национальной гвардии Украины", - подчеркнул Турчинов и добавил, что российская нацгвардия "создана, чтобы уничтожать свободу и демократию".

"Наша гвардия защищает свободу украинцев и демократию в нашей стране, защищает независимость и суверенитет собственного государства", - сказал Турчинов.