Полиция Колумбии изъяла восемь тонн кокаина

Эта одна из крупнейших партий наркотика, изъятых за десятилетие. По данным полиции, наркотики принадлежали банде Усуга, передает Русская служба Би-Би-Си.

Ранее министр обороны Колумбии Луис Карлос Вегас заявил, что все силовые структуры государства, в том числе армия, будут использованы для борьбы с преступными группировками, которые захватывают территории, традиционно контролировавшиеся повстанцами из леворадикальной группировки ФАРК.

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В настоящее время ФАРК близка к подписанию мирного соглашения с властями страны после конфликта, продолжавшегося более 50 лет.

За это время было убито более 220 тысяч человек, еще 6 миллионов были вынуждены покинуть свои жилища. Мирные переговоры начались в Гаване в ноябре 2012 года.