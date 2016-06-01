Верховная Рада по решению ЕСПЧ позволит гражданам менять отчество

Как передает корреспондент УНИАН, Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона Украины "О внесении изменений к Гражданскому процессуальному кодексу Украины (относительно права на изменение отчества)". За данное решение проголосовали 234 из 326 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Изменениями предусматривается, что физическое лицо, достигшее 16-ти лет, имеет право по собственному усмотрению изменить свое отчество. На сегодня существует имеет право менять только фамилию и имя.

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Физическое лицо, достигшее 14-ти лет, вправе переменить свое отчество по согласию родителей или одного из них в случае, если второй из родителей умер, признан безвестно отсутствующим, объявлен умершим, признан ограниченно дееспособным, недееспособным, лишен родительских прав относительно этого ребенка, а также если сведения об отце (матери) ребенка исключены из актовой записи о его рождении или если сведения о мужчине как отце ребенка внесены в актовую запись о его рождении по заявлению матери.

В пояснительной записке отмечается, что необходимость принятия проекта закона обусловлена необходимостью выполнения решения Европейского суда по правам человека по делу "Гарнага против Украины" (Garnaga v. Ukraine, решение от 16 мая 2013 года, заявление № 20390/07). Так, в указанном решении Европейский суд установил нарушение статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод ввиду того, что соответствующие положения законодательства Украины, регулирующие вопросы изменения отчества, сформулированы не достаточно четко.

При этом отмечается, что принятие закона позволит выполнить решение Европейского суда по делу "Гарнага против Украины" и устранить соответствующие недостатки действующего законодательства, послуживших основанием для принятия Европейским судом указанного решения.