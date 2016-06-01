В России застрелили двух украинских бизнесменов - СМИ

Об этом сообщил официальный представитель регионального управления СК РФ, передает РИА Новости.

Тела двух погибших заместителей директора ООО "Строительные технологии", которые пропали более двух недель назад, были найдены 26 мая в реке возле села Абакумовка Токаревского района Тамбовской области. Причину смерти 37-летнего Виталия Губарева и 44-летнего Виталия Найденко следствие не озвучивало до первых данных экспертизы.

"Там сейчас пока экспертизы все назначаются — еще результатов нет. Единственное, что можно сказать — у них у обоих имеются огнестрельные ранения в области головы", — сказал собеседник издания.

По его словам, следствие рассматривает несколько версий случившегося, однако пока не озвучивает их.

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По информации следствия, 14 мая Губарев и Найденко в снимаемой квартире в рабочем поселке Токаревка Тамбовской области вместе с приятелем распивали спиртные напитки.

Как сообщал СК, около 22.00 их приятель лег спать, а утром не обнаружил ни Найденко, ни Губарева, ни их машину Тoyota Lаnd Cruiser Prado. Под мостом на территории Знаменского района были найдены 16 мая регистрационные знаки с автомобиля Губарева, резиновая лодка, подушка и одеяло со следами, похожими на кровь.

Через два дня в районе села Дуплятово-Масловка Знаменского района обнаружили автомобиль Тoyota Lаnd Cruiser Prado.

По факту исчезновения заместителей директора ООО "Строительные технологии" было возбуждено дело по статье "убийство двух лиц", санкция которой предусматривает до пожизненного лишения свободы.

По данным местных СМИ, оба замдиректора приехали в Тамбовскую область по работе 10 мая.