В Киеве на месте убийства бизнесмена избили съемочную группу

Об этом сообщает "24 Канал".

Работники гостиницы "Дружба", возле которой произошло убийство, агрессивно были настроены к журналистам.

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Сейчас полиция объявила план перехвата убийц бизнесмена по Киеву. А следственно-оперативная группа исследует место происшествия.

Также сообщается, что погибший 45-летний мужчина был совладельцем спорткомплекса, который расположен в гостинице "Дружба".

Напомним, 6 апреля неизвестные расстреляли водителя внедорожника в Киеве на бульваре Дружбы Народов, 5.