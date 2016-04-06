В Киеве на месте убийства бизнесмена избили съемочную группу
19:27, 06 апреля 2016Общество
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Съемочной группе сломали камеры.
Сейчас полиция объявила план перехвата убийц бизнесмена / kyiv.npu.gov.ua
Об этом сообщает "24 Канал".
Работники гостиницы "Дружба", возле которой произошло убийство, агрессивно были настроены к журналистам.
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Сейчас полиция объявила план перехвата убийц бизнесмена по Киеву. А следственно-оперативная группа исследует место происшествия.
Также сообщается, что погибший 45-летний мужчина был совладельцем спорткомплекса, который расположен в гостинице "Дружба".
Напомним, 6 апреля неизвестные расстреляли водителя внедорожника в Киеве на бульваре Дружбы Народов, 5.
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