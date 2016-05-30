На Одесщине открыли Мемориал памяти пограничников, которые погибли в АТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Белгород-Днестровского пограничного отряда Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, мемориал, посвященный пограничникам, погибшим в ходе Антитеррористической операции, открыт на территории Белгород-Днестровского пограничного отряда.

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Начальник отряда полковник Сергей Москаленко сказал, что более 60 пограничников отдали свою жизнь за наше мирное будущее, за будущее своих семей. Среди них – Дмитрий Сырбу, Михаил Кабак, Олег Кислицкий и другие.

«Их подвиг и самопожертвование никогда не забудут», - подчеркнул Москаленко.

Право торжественного открытия мемориала было предоставлено брату погибшего Героя - Игорю Сырбу.

Всех, кто погиб в борьбе за независимость и суверенитет Украины, почтили минутой молчания. К мемориалу памяти возложили цветы и венки.