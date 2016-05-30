Под завалом на свалке в Грибовичах оказался укроповец Андрей Вненкевич

«Свалка горела двое суток. Ребята стояли на горе, от которой в какой-то момент откололся кусок, размером с девятиэтажку, и потянул их за собой», – рассказал Игорь Муравский, председатель Жовкивской районной организации УКРОПа, депутат районного совета, который находится на месте происшествия.

Проблемами Грибовицкой свалки УКРОПовцы занимались достаточно давно. Активисты партии требовали закрыть опасную свалку и построить современный мусороперерабатывающий завод, однако чиновники их не слышали.

«Я, как и все львовяне, хочу знать: кто сегодня будет нести ответственность за обвал и погребенных под ним спасателей? Потому что наши активисты имеют достаточно документов, в которых бюрократы писали, что на свалке все в порядке», – написал на своей странице в Facebook глава политсовета партии УКРОП Тарас Батенко.

Сейчас на месте оползня продолжаются спасательные работы. В партии УКРОП надеются, что спасателей найдут живыми, а этот инцидент наконец-то положит конец существованию свалки, которая угрожает жизни людей.

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«Не знаю, что или кто мешал руководству города и области решать эту проблему на протяжении последних лет, но сейчас от ответственности не убежишь. Время отвечать за многолетнее избегание решения экологической катастрофы. Время рассказать людям, почему они вынуждены жить вблизи бомбы замедленного действия», – отметил Тарас Батенко.