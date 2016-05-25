Адвокат Савченко: Мы вытащили заложницу из лап Мордора

"Это был долгий и сложный путь. Но мы смогли доказать, что невыполнимых задач нет и вытащили заложницу из лап мордора", - гласит запись.

Это был долгий и сложный путь. Но мы смогли доказать, что невыполнимых задач нет и вытащили заложницу из лап мордора. #FreeSavchenko — Николай Полозов (@nikolai_polozov) May 25, 2016

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Другой адвокат Савченко Марк Фейгин поблагодарил украинцев, украинские СМИ и многочисленных друзей за то, что поддерживали и молились за Савченко.

"Мне и Николаю Полозову пришлось пройти тяжелый двухлетний путь по защите и спасению Нади. Наша стратегия политической защиты дала результат", - написал он в Twitter.