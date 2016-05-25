Адвокат Савченко: Мы вытащили заложницу из лап Мордора
15:08, 25 мая 2016Политика
6679
Украинскую летчицу, народного депутата Надежду Савченко "вытащили из лап мордора", написал ее адвокат Николай Полозов в Twitter.
Адвокат: Мы смогли доказать, что невыполнимых задач нет / Фото УНИАН
"Это был долгий и сложный путь. Но мы смогли доказать, что невыполнимых задач нет и вытащили заложницу из лап мордора", - гласит запись.
Это был долгий и сложный путь. Но мы смогли доказать, что невыполнимых задач нет и вытащили заложницу из лап мордора. #FreeSavchenko— Николай Полозов (@nikolai_polozov) May 25, 2016
Читайте такжеПрезидентський літак із Савченко на борту приземлився в Україні
Другой адвокат Савченко Марк Фейгин поблагодарил украинцев, украинские СМИ и многочисленных друзей за то, что поддерживали и молились за Савченко.
"Мне и Николаю Полозову пришлось пройти тяжелый двухлетний путь по защите и спасению Нади. Наша стратегия политической защиты дала результат", - написал он в Twitter.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter