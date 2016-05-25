Адвокат Савченко: Мы вытащили заложницу из лап Мордора

15:08, 25 мая 2016
Политика
6679

Украинскую летчицу, народного депутата Надежду Савченко "вытащили из лап мордора", написал ее адвокат Николай Полозов в Twitter.

Адвокат: Мы смогли доказать, что невыполнимых задач нет / Фото УНИАН

"Это был долгий и сложный путь. Но мы смогли доказать, что невыполнимых задач нет и вытащили заложницу из лап мордора", - гласит запись.

Читайте такжеПрезидентський літак із Савченко на борту приземлився в Україні

Другой адвокат Савченко Марк Фейгин поблагодарил украинцев, украинские СМИ и многочисленных друзей за то, что поддерживали и молились за Савченко.

"Мне и Николаю Полозову пришлось пройти тяжелый двухлетний путь по защите и спасению Нади. Наша стратегия политической защиты дала результат", - написал он в Twitter.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter