Адвокат Савченко поблагодарил украинцев за поддержку и молитвы
14:17, 25 мая 2016Общество
5908
Адвокат Марк Фейгин поблагодарил украинцев за поддержку и молитвы за освобождение украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко.
REUTERS
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Я благодарю украинцев, украинские СМИ, многочисленных друзей, что поддерживали и молились за Надежду Савченко", - написал он.
Читайте такжеКортеж Порошенко прибыл для встречи самолета с Савченко (видео)
Как сообщал УНИАН, незаконно осужденная в России украинская летчица Надежда Савченко вылетела на самолёте президента Украины Петра Порошенко из Ростова-на-Дону в Киев.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter