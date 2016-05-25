Адвокат Савченко поблагодарил украинцев за поддержку и молитвы

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Я благодарю украинцев, украинские СМИ, многочисленных друзей, что поддерживали и молились за Надежду Савченко", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, незаконно осужденная в России украинская летчица Надежда Савченко вылетела на самолёте президента Украины Петра Порошенко из Ростова-на-Дону в Киев.