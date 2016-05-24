В Харькове рейс на Стамбул задержали на пять часов из-за угрозы взрыва
11:28, 24 мая 2016Общество
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В Харькове из-за ложного сообщения о заминировании рейс на Стамбул был задержан на 5 часов.
Неизвестный заявил о закладке взрывчатки в одном из самолетов / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области, самолет вылетел по маршруту в 08.30.
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24 мая в 03.30 в администрацию аэропорта позвонил неизвестный и заявил о закладке взрывчатки в одном из самолетов. Были эвакуированы 128 пассажиров рейса Харьков-Стамбул.
По данным полиции, во время обследования самолета и багажа пассажиров взрывоопасных предметов обнаружено не было. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.
Полиция устанавливает личность человека, сделавшего ложное сообщение о заминировании объекта.
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