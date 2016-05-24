В Харькове рейс на Стамбул задержали на пять часов из-за угрозы взрыва

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области, самолет вылетел по маршруту в 08.30.

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24 мая в 03.30 в администрацию аэропорта позвонил неизвестный и заявил о закладке взрывчатки в одном из самолетов. Были эвакуированы 128 пассажиров рейса Харьков-Стамбул.

По данным полиции, во время обследования самолета и багажа пассажиров взрывоопасных предметов обнаружено не было. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

Полиция устанавливает личность человека, сделавшего ложное сообщение о заминировании объекта.