Взрыв в жилом доме Одессы: опубликованы видео с места происшествия

На видео видно, что в результате взрыва и последовавшего за ним пожара пострадали помещения в нескольких квартирах.

До приезда пожарных огонь успел перекинуться на соседние квартиры

Отмечается, что из-за взрыва пострадали стекла в домах напротив и автомобилях, которые были припаркованы рядом.

Читайте такжеВзрыв в жилом доме Одессы: стали известны подробности происшествия (фото)

Отмечается, что в момент тушения пожара и ликвидации его последствий люди продолжали оставаться в своих квартирах.

Как сообщал УНИАН, в Приморском районе Одессы правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в жилом 5-этажном доме, сообщение о взрыве на улице Посмитного поступило в полицию в 17.45.

"Предварительно 5 пострадавших, 1 погиб. К месту ЧП затруднен доступ... Взрыв произошел в квартире, расположенной на 2-м этаже", - отметили в горсовете.