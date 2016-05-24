Взрыв в жилом доме Одессы: опубликованы видео с места происшествия
В сети появились видеозаписи с места взрыва в Одессе на втором этаже жилого дома по ул. Посмитного, 20.
На видео видно, что в результате взрыва и последовавшего за ним пожара пострадали помещения в нескольких квартирах.
До приезда пожарных огонь успел перекинуться на соседние квартиры
Отмечается, что из-за взрыва пострадали стекла в домах напротив и автомобилях, которые были припаркованы рядом.
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Отмечается, что в момент тушения пожара и ликвидации его последствий люди продолжали оставаться в своих квартирах.
Как сообщал УНИАН, в Приморском районе Одессы правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в жилом 5-этажном доме, сообщение о взрыве на улице Посмитного поступило в полицию в 17.45.
"Предварительно 5 пострадавших, 1 погиб. К месту ЧП затруднен доступ... Взрыв произошел в квартире, расположенной на 2-м этаже", - отметили в горсовете.