Наливайченко о катастрофе МН17: власть должна отстаивать интересы Украины, а не страны-агрессора

Об этом экс-председатель СБУ, лидер общественно-политического движения "Справедливость" Валентин Наливайченко заявил во время пребывания и встречи с общественностью в Днепре.

"Я утверждал, еще будучи в должности председателя СБУ, что в рамках действующего уголовного производства украинский суд должен был привлечь к ответственности за сбивание самолета гражданина Гиркина и других ответственных лиц РФ", - сказал Наливайченко. Он пояснил, что это дало бы возможность признать РФ причастной стороной к катастрофе Боинга МН17.

"Однако руководство страны не отреагировало на мое предложение давить юридически в сторону России. Они избрали политические выгоды и лоббирование интересов страны-агрессора, а не Украины", - заявил Наливайченко.

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Он также предположил, что отсутствие такого уголовного производства на территории Украины может привести к появлению исков в отношении Украины. Поскольку самолет был сбит в воздушном пространстве Украины и с территории Украины. Даже, если контроль над территориями со стороны боевиков.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что 33 родственника жертв катастрофы рейса МН17 подали в Европейский суд по правам человека иск к РФ и ее президенту. Они требуют 330 млн долл. компенсации за моральный ущерб от России и лично президента Владимира Путина. Соответствующий иск в Европейский суд по правам человека подала австралийская юридическая фирма LHD.