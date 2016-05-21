Вице-премьер: государство должно извиниться перед журналистами в списке "Миротворца"

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе на панельной дискуссии на тему: "Как быть успешным в Европе?".

Читайте такжеТомбинский: публикация имен работающих на оккупированной части Донбасса журналистов вредит Украине"Я сама получила определенное количество сообщений, звонков от наших друзей из-за рубежа, которые действительно с первых дней объективно освещали ситуацию в Украине на оккупированной территории..., которые были обеспокоены тем, что их данные оказались в открытом пространстве, и, очевидно, тех людей, которые были нашим голосом за рубежом ", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

"Мы должны со стороны государства извиниться перед теми журналистами, которые ответственно, честно, объективно освещают там события, просто с этого момента - (надо) четче обсудить правила, как мы видим процесс освещения ситуации на той территории", - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

В связи с этим она выразила убеждение, что пришла пора на уровне государства разработать порядок въезда журналистов на оккупированные территории.

"После определенного времени ситуация изменилась таким образом, что мы можем иметь свои правила как государство, мы вынуждены и должны иметь свои правила того, как помогать иностранным журналистам попадать на те территории", - подчеркнула вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, сайт "Миротворец" опубликовал персональные данные журналистов украинских и западных СМИ, аккредитованных в так называемой "ДНР". В этой базе данных содержится 4068 имен.

Журналистское сообщество выразило возмущение такими действиями.

Прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту обнародования в Интернете личных данных журналистов.