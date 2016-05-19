В Кривом Роге принесли присягу 474 патрульных полицейских

Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе.

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По данным отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, общественный порядок в городе новая полиция будет поддерживать на 70 спецавтомобилях, около 80 работников аппарата будут обеспечивать бесперебойность работы патрульных полицейских.

В торжественных мероприятиях по запуску новой полиции в Кривом Роге приняли участие министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, председатель Нацполиции Деканоидзе, начальник ГУ НП в Днепропетровской области Игорь Репешко, представители городских властей.

Средний возраст сотрудников управления патрульной полиции в Кривом Роге составляет 27 лет, 20% полицейских - женщины, 336 человек имеют высшее образование (профессиональные инженеры, медики, программисты, журналисты, юристы, военные и многие другие специалисты в различных областях). 27 полицейских являются мастерами и кандидатами в мастера спорта по таким дисциплинам, как каратэ, тяжелая атлетика, бокс, греко-римская борьба, легкая атлетика, дзюдо, гиревой спорт, плавание, футбол и др. Среди новых патрульных - 51 бывший работник МВД, 40 являются участниками боевых действий во время проведения антитеррористической операции. В частности, есть бойцы, которые больше года воевали на передовой, получили ранения в боях, были в плену.

Командиром батальона патрульной полиции Кривого Рога назначен Владислав Ткаченко, который занимал должности в управлениях патрульной полиции Киева и Харькова.