На админгранице с оккупированным Крымом пограничники зафиксировали четыре БПЛА

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

Читайте такжеПограничники зафиксировали российский вертолет на адмінкордоні Херсонщины с Крымом

"Пограничники продолжают осуществлять охрану украинско-российской границы и линии разграничения между силами АТО и боевиками. Беспилотных летательных аппаратов вдоль линии разграничения между силами АТО и незаконными вооруженными формированиями пограничниками зафиксировано не было. На административной границе с АР Крым военнослужащие Бердянского отряда зафиксировали полеты четырех БПЛА. Проинформированы компетентные органы", - сообщили в Госпогранслужбе.

Напомним, в ночь на 17 мая дрон боевиков сбросил взрывчатку на украинскую военную часть в тылу.