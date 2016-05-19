На админгранице с оккупированным Крымом пограничники зафиксировали четыре БПЛА

16:38, 19 мая 2016
Общество
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На административной границе с Автономной Республикой Крым военнослужащие Бердянского отряда зафиксировали полеты четырёх беспилотных летательных аппаратов.

УНІАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

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"Пограничники продолжают осуществлять охрану украинско-российской границы и линии разграничения между силами АТО и боевиками. Беспилотных летательных аппаратов вдоль линии разграничения между силами АТО и незаконными вооруженными формированиями пограничниками зафиксировано не было. На административной границе с АР Крым военнослужащие Бердянского отряда зафиксировали полеты четырех БПЛА. Проинформированы компетентные органы", - сообщили в Госпогранслужбе.

Напомним, в ночь на 17 мая дрон боевиков сбросил взрывчатку на украинскую военную часть в тылу.

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