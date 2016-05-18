Порошенко считает успех Джамалы на "Евровидении" победой над злом
Успех Джамалы на "Евровидении" является победой над ложью, злом и насилием, считает президент Петр Порошенко.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал перед началом концерта-реквиема памяти жертв геноцида крымскотатарского народа в Национальной опере Украины.
"Поздравляю Джамалу с блестящей победой на "Евровидении". Ваше исполнение заставило европейцев увидеть, услышать и еще раз признать очевидное: Крым – это Украина, а Украина - это Европа!", - заявил Порошенко.
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"Успех на "Евровидении" – победа над ложью, злом, насилием. Убежден, что именно так она воспринимается всем миром", - сказал президент.
Как сообщал УНИАН, Джамала победила на "Евровидении-2016" с песней "1944". Порошенко присвоил певице почетное звание народной артистки Украины.