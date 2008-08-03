В Ивано-Франковской области разбился вертолет "Мостобуда"

В Ивано-Франковской области сегодня при крушении вертолета погибли три человека. Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в Минтранссвязи, авария произошла у села Черганивка Косовского района. Тип авиамашины, на борту которой была надпись "Мостобуд", определяется.

Это второе за прошедшие сутки крушение вертолета на Украине. Как сообщал УНИАН, накануне в результате крушения вертолета Ми-2 погибли два человека в Крыму. Выполняя плановый перелет из с.Заветное в с.Яковенково машина упала и загорелась. Ми-2 принадлежал ОАО "Авиакомпания "Кипарис" из Симферополя.