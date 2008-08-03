При падении вертолета Ми-2 в Крыму погибли два человека

10:40, 03 августа 2008
Общество
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Проводится расследование

В Ленинском районе Крыма во время выполнения планового перелета из с.Заветное в с. Яковенково упал и загорелся вертолет Ми-2, принадлежавший ОАО авиакомпания "Кипарис" (Симферополь).

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, во время аварии вертолета погибли два члена экипажа.

По факту события проводится расследование.

 

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