Джамала заверила, что не собирается идти в политику: "Там нет чувств"

Об этом она сообщила на пресс-конференции, передает "112 Украина".

"No way. Мне даже немного грустно, что так много ассоциируют эту песню с политикой. Для меня это, прежде всего, музыкальное произведение. Я вкладывала туда свою душу. Мне кажется, что там, где политика, там нет чувств. А в музыке наоборот - только чувство может рассказать. Никакие аранжировки, никакие слова не могут рассказать, только музыка. Это как разные полюса: политика и музыка. Мне не туда вообще", - сказала певица.

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Как сообщал УНИАН, Джамала одержала победу на конкурсе Евровидение-2016, который состоялся в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", рассказыващей о трагедии крымскотатарского народа. Ранее стало известно, что принять конкурс вызвались Киев, Днепропетровск, Львов, Одесса и Херсон.