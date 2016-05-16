Евровидение-2016: В российском жюри объяснили, почему поставили ноль Джамале (видео)

"Простые" украинцы поставили Лазарева на первое место, а "простые" россияне Джамалу – на второе, передает Sobesednik.ru.

При этом почти все члены жюри в обеих странах опустили участника на самые последние места, поставив 0 баллов.

Так, издание дозвонилок до Ларисы Рубальской, которая в своем бюллетене для голосования поставила Джамалу на 25-е место из 25 возможных.

Читайте такжеПри старой системе голосования на Евровидении-2016 победила бы Австралия

Комментируя результаты голосования жюри в РФ, она заявила, что "у Джамалы очень хорошие данные, но, как ни напрягаюсь, не могу вспомнить мелодию ее песни".

"В моем случае политика ни при чем, хотя в голосовании других стран неприятие к России было видно", - считает Рубальская.

Как сообщал УНИАН, Джамала одержала победу на конкурсе Евровидение-2016, который состоялся в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа.