Исполнительный продюсер "Евровидения" уверен, что Украина сможет гарантировать безопасность на конкурсе в 2017 году

Об этом Санд заявил сегодня в Стокгольме, обращаясь к победительнице музыкального конкурса украинской певицы Джамалы, передает DW.

"Уверен, что ты и жители Украины подарят нам радушный прием и смогут обеспечить нашу безопасность", - подчеркнул Санд.

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Сама Джамала, отвечая на вопрос одного из журналистов о том, должен ли конкурс пройти в Крыму, сказала: "Надеюсь, "Евровидение" пройдет в Украине".

Генеральный директор Европейского вещательного союза (EBU), который организует конкурс, Ингрид Дельтенре, в свою очередь, пояснила, что организаторы конкурса хотят послать четкий сигнал, несмотря на "полярность реакций в Европе".

"Это сигнал толерантности, открытости и многообразия мнений", - заявила она.

Джамала победила 61-м песенном конкурсе "Евровидение", финал которого состоялся 14 мая. Со своей песней "1944" она опередила по результатам голосования жюри и зрителей представителей Австралии и России, которые заняли соответственно второе и третье места.