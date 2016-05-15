Жюри из Украины и РФ обменялись "любезностями" при голосовании на Евровидении

Так, российские представители жюри не дали Джамале ни одного балла в ходе голосования на Евровидении. Больше всего баллов россияне отдали певице из Армении.

В свою очередь украинские члены жюри также не оценили выступление российского исполнителя Сергея Лазарева, оставив его без баллов. Больше всего украинцам понравился представитель Литвы.

В целом больше всего баллов по результатам голосования жюри набрала Австралия - 320 баллов. Украинка Джамала заняла вторую позицю с 211 баллами. Российскому певцу Сергею Лазареву члены жюри отдали 130 баллов, что позволило ему занять 5 место после первого этапа голосования.

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В то же время в этом году, согласно новым правилам Евровидения, мы не узнали, сколько украинские и российские телезрители отдали представителям оппонента в ходе смс-голосования.

В целом по результатам зрительского голосования больше всего голосов набрал российский исполнитель Сергей Лазарев - 361. Джамале зрители отдали 323 голоса.

Однако в общей сумме по результатам двух этапов голосования украинской певице удалось опередить и австралийку, и россиянина.

Набрав в общей сумме 534 балла Джамала выиграла Евровидение-2016.