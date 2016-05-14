"Евровидение-2016": выступление Джамалы (фото, видео)

Джамала, которая представляет Украину на европейском песенном конкурсе "Евровидение", выступила с песней "1944".

После двух полуфиналов в итоговой гонке за победу борются представители 26 стран - по 10 прошедших из каждого полуфинала. А также Швеции как победителя прошлогоднего конкурса и страны "большой пятерки". Сегодня на сцене в Стокгольме выступили артисты из Грузии, Германии, Венгрии, Израиля, Италии, Латвии, Литвы, Мальты, Польши, России, Сербии, Испании, Швеции, Армении, Австралии, Австрии, Азербайджана, Бельгии, Нидерландов, Украины, Великобритании, Болгарии, Хорватии, Кипра, Чехии, Франции.

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Ожидается, что после участников конкурса на сцене "Евровидения" выступит также американский поп-исполнитель Джастин Тимберлейк.

Как прогнозировали букмекеры, наибольшие шансы на победу в этом году у представителя России Сергея Лазарева. Джамалу также ожидает место в первой 5-ке.