В итальянском городе Кремона работают более 100 скрипичных мастерских (фоторепортаж)
17:51, 13 мая 2016Общество
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В итальянском городе Кремона скрипки производятся с 16 века, однако превратить страсть в прибыль горожанам удалось не сразу.
REUTERS
Как сообщает Reuters, в древнем городе в Северной Италии находятся более 100 мастерских, которые делают скрипки и другие струнные инструменты для музыкантов по всему миру, следуя традициям своих великих скрипичных мастеров - Антонио Страдивари и Николо Амати.
Как ранее сообщал УНИАН, в Польше Бывший шахтер делает потрясающие копии предметов и зданий из спичек.
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