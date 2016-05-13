В итальянском городе Кремона работают более 100 скрипичных мастерских (фоторепортаж)

Как сообщает Reuters, в древнем городе в Северной Италии находятся более 100 мастерских, которые делают скрипки и другие струнные инструменты для музыкантов по всему миру, следуя традициям своих великих скрипичных мастеров - Антонио Страдивари и Николо Амати.

Как ранее сообщал УНИАН, в Польше Бывший шахтер делает потрясающие копии предметов и зданий из спичек.