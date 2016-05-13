Украина может отказаться от участия в Евровидении-2017 в случае победы России в этом году
11:44, 13 мая 2016Общество
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Генеральный директор Национальной телекомпании Украины (НТКУ) "UA:Первый" Зураб Аласания заявил, что в случае победы на Евровидении-2016 российского певца Сергея Лазарева, Украина откажется от участия в конкурсе в следующем году.
НТКУ "UA:Первый" занимается организацией участия украинских представителей в Евровидении / epizod.ua
Соответствующее заявление он обнародовал на своей странице в Facebook.
"Об альтернативе думать вынужден. Если победителем станет человек по имени Лазарев, думаю, в следующем году UA:Первый вновь откажется от участия в конкурсе", — написал директор НТКУ.
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Как известно, НТКУ "UA:Первый" занимается организацией участия украинских представителей в международном песенном конкурсе.
Как сообщал УНИАН, по прогнозам букмекеров, Джамала оказалась на четвертом месте среди претендентов на победу в песенном конкурсе. Победу Лазарева считают наиболее вероятной.
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