В Одессе 18 мая пройдет фестиваль фортепианной музыки Odessa PianoFest

Как сообщили УНИАН в оргкомитете фестиваля, он состоится в Одесском национальном академическом театре оперы и балета.

"Первый Odessa PianoFest - детище талантливого музыканта Юрия Кузнецова, которое, к большому сожалению, станет реальностью уже без него", - отметили в оргкомитете.

В нем уточнили, что Кузнецов, жизнь которого трагически оборвалась 2 мая, является автором идеи фестиваля. По замыслу джазмена, в фестивале примут участие не только именитые, но пока еще малоизвестные классические и джазовые пианисты различных пианистических школ и направлений.

"Юрий Кузнецов хотел представить публике всю палитру талантов Одессы. Он думал, что успеет выступить сам. Не успел. Как только афиши с его именем вышли в тираж, маэстро не стало", - отметили организаторы.

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На первом фестивале выступят знаменитые музыканты, в числе которых - Борис Блох, Сергей Терентьев, Андрей Показ, Алексей Петухов, а также юные дарования - Полина Антоненко, Илья Кауфман, Валерия Солодарь, Мария Миндак.

"Классическая, импровизационная, джазовая и авторская музыка", - пояснили в оргкомитете.

Как сообщал УНИАН, знаменитый джазмен Юрий Кузнецов умер в Одессе в ночь на 2 мая.