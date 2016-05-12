В столице прошел флешмоб в поддержку Джамалы (фото)

Его участники выстроились в число "1944", держа плакаты с надписью #VoiceOfUnity.

Проведение флеш-моба инициировало Министерство информационной политики Украины.

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Ранее члены Студсовета организовали акцию #VoiceOfUnity, чтобы продемонстрировать, что голос певицы объединяет все народы Европы, теперь они демонстрируют единство украинцев для победы в песенном конкурсе.

Как сообщал УНИАН, Джамала победила в национальном отборе на участие в «Евровидении-2016» по итогам зрительского и судейского голосования. Ее песня «1944» – о трагедии крымскотатарского народа.

«Евровидение-2016» проходит в Стокгольме. 10 мая состоялся первый полуфинал песенного конкурса. Джамала поборется за право выступать в финале конкурса во втором полуфинале 12 мая.

Финал «Евровидения» 14 мая.