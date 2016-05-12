В Днепропетровской области при взрыве гранаты погибли два человека, еще один ранен
15:09, 12 мая 2016Общество
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В Днепропетровской области в селе Знаменовка Новомосковского района на территории частного домовладения в результате взрыва гранаты погибли два человека, еще один - госпитализирован.
Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа / фото: УНИАН
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в области, взрыв произошел сегодня 12 мая в 12 часов дня.
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По версии полиции, взрыв мог произойти при попытке разобрать гранату РПГ-7. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и взрывотехники. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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