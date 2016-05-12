В Днепропетровской области при взрыве гранаты погибли два человека, еще один ранен

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в области, взрыв произошел сегодня 12 мая в 12 часов дня.

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По версии полиции, взрыв мог произойти при попытке разобрать гранату РПГ-7. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и взрывотехники. Обстоятельства происшествия устанавливаются.