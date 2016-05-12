Появились видео обысков у крымских татар, которым Поклонская "шьет" терроризм
11:49, 12 мая 2016Общество
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Опубликованы видео обыска у крымских татар, которых "прокурор" Крыма Наталья Поклонская назвала террористами.
Оккупанты задержали крымских татар / Скриншот
Видеозаписи на своей странице в Facebook выложил журналист Шевкет Наматуллаев.
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"После череды обысков в Бахчисарае задержали четверых крымских татар - Зеври Абсеитова, Ремзи Меметова, Рустема Абильтарова и Энвера Мамутова. Поклонская всем шьет терроризм!" - говорится в его сообщении.
Ранее 12 мая УНИАН сообщал, что в Бахчисарае вооруженные оккупанты в балаклавах проводят обыски и аресты крымских татар.
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