Появились видео обысков у крымских татар, которым Поклонская "шьет" терроризм

Видеозаписи на своей странице в Facebook выложил журналист Шевкет Наматуллаев.

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"После череды обысков в Бахчисарае задержали четверых крымских татар - Зеври Абсеитова, Ремзи Меметова, Рустема Абильтарова и Энвера Мамутова. Поклонская всем шьет терроризм!" - говорится в его сообщении.

Ранее 12 мая УНИАН сообщал, что в Бахчисарае вооруженные оккупанты в балаклавах проводят обыски и аресты крымских татар.