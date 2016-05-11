Дебаты по делу Карпюка и Клыха в чеченском суде вновь не состоялось

Как передает Радио Свобода, судья Вахит Исмаилов заявил об "анонимных угрозах", которые поступают представителям коллегии присяжных заседателей. Судья заявил, что просит для присяжных государственную защиту.

"Судья заявил об угрозах, следовательно, ему поступила такая информация. Это не могли быть угрозы со стороны защиты: у нас телефонов присяжных нет. Значит, это были угрозы в пользу обвинения", - отметил адвокат Карпюка Докка Ицлаев.

В деле, которое рассматривает Верховный суд Чечни в Грозном, украинцев Карпюка и Клиха обвиняют в "участии в банде", убийстве и покушении на убийство российских военнослужащих. Российское следствие утверждает, что Клых и Карпюк во времена первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню, а Карпюк в конце 1994 и в начале 1995 года сам принимал в них участие. Кроме того, им инкриминируют участие в те годы в организации "УНА-УНСО" (на самом деле тогда это были две отдельные организации), которая запрещена в России с 2014 года.

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По данным средств информации, российские спецслужбы похитили Карпюка в марте 2014 года в Черниговской области, Клыха задержали в августе того же года в российском городе Орле. Оба отрицают свою вину и заявляют, что были незаконно задержаны, а признания были получены российским следствием под пытками.

В феврале в России правозащитный центр "Мемориал" сообщил, что признал политическими узниками граждан Украины Карпюка и Клиха, которых там удерживают за решеткой.