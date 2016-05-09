Мощная профилактика со стороны полиции обеспечила спокойствие граждан 8-9 мая - Деканоидзе

Об этом глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе рассказала сегодня, 9 мая, во время брифинга на Майдане Независимости в центре Киева, сообщает Департамент коммуникации ведомства.

По словам главы Нацполиции, в целом массовые мероприятия, которых в государстве прошло почти 2500, завершились без грубых нарушений порядка. В торжествах приняли участие почти миллион граждан. Правопорядок обеспечивали 17 тысяч полицейских и почти 2 тысячи бойцов Национальной гвардии.

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«Хочу поблагодарить всех правоохранителям. Они сработали очень хорошо», - подчеркнула Деканоидзе.

Она также отметила, что не обошлось без мелких столкновений между демонстрантами и провокаций в таких крупных городах, как Киев, Харьков и Днепропетровск.

«Все провокации, которые начинались между демонстрантами, полиция пресекала очень быстро», - подчеркнула руководитель Нацполиции.

В результате полицейские доставили в отделы по всей стране примерно 100 граждан. При этом при исполнении служебных обязанностей пострадали 7 полицейских.

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«Но главное то, что полиция провела очень сильную профилактическую работу», - отметила Деканоидзе. Она также добавила, что правоохранители внимательно осматривали вещи участников массовых мероприятий в случае, если они вызвали подозрение, а также проводили разъяснительную работу о противоправности использования запрещенной коммунистической символики.

Глава Национальной полиции Украины сообщила, что правоохранители будут работать до момента завершения всех массовых мероприятий. При этом руководители полиции всех уровней работали на улицах городов наравне со своими подчиненными.

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Как сообщал УНИАН, Национальная полиция задержала около 100 человек во время празднования Дня победы. Глава Нацполиции также отметила, что 9 мая в Украине правопорядок охраняют 25 тысяч полицейских.