В Харькове во время возложения цветов к Мемориалу Славы произошли столкновения

Как передает корреспондент УНИАН, колонна участников возложения формировалась из нескольких частей.

Впереди шли ветераны, представители власти и патриотически настроенная молодежь с украинскими флагами. В конце колонны встали люди с красными флагами, знаменами Победы и портретами участников Второй Мировой войны. На некоторых из этих людей были прикреплены георгиевские ленты, ленты также были прикреплены к портретам участников войны. В этой части колонны был депутат Харьковского горсовета Андрей Лесик, который постоянно демонстрирует свою пророссийскую позицию во время сессий.

Первая драка произошла между проукраински настроенной молодежью и Лесиком, на котором активисты увидели георгиевскую ленту. Оставшаяся часть колонны с красными флагами, подойдя к Мемориалу, начала скандировать “Фашизм не пройдет”, “Спасибо деду за Победу”. Между этими людьми и патриотически настроенной молодежью произошла стычка.

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Проукраински настроенную молодежь оттеснили от Мемориала, после чего участники возложения начали скандировать “С Днем Победы!". После этого произошло еще несколько столкновений.

К Мемориалу подтягиваются полицейские подразделения в шлемах и с резиновыми дубинками.

Как сообщал УНИАН, на выходных 7-9 мая в Харькове и области правоохранители будут нести службу в усиленном режиме. По данным облуправления полиции, к обеспечению порядка привлечены около 5 тысяч силовиков.