Правопорядок 8-9 мая будет обеспечиваться по отработанному в Одессе алгоритму действий - Деканоидзе

Об этом заявила глава Нацполиции Хатия Деканоидзе сегодня во время видеоселекторного совещания в МВД, сообщили в Департаменте коммуникации Нацполиции.

В частности, Деканоидзе подчеркнула, что четкий план работы помог правоохранителям обеспечить публичную безопасность в Одессе 2 мая. Подобные алгоритмы действий будут использованы при обеспечении безопасности людей во время массовых мероприятий в течение 8-9 мая в нескольких городах Украины.

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Деканоидзе отметила четкую работу работников подразделений Национальной полиции, в частности - патрульной полиции, а также бойцов Национальной гвардии во время массовых мероприятий в Одессе 2 мая.

«Хочу сказать, что такая работа дает реальные результаты. Координация и план работы, которые у нас были (а мы над этим планом работали уже давно), дают ту «картинку», которая была в Одессе 2 мая», - сказала глава Нацполиции.

Она отметила, что так же четко прописанный алгоритм действий будет использован в Днепропетровске, Харькове, Львове и других городах, где могут возникнуть какие-то провокационные моменты.

Как сообщал УНИАН, 2 мая председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что часть сил Национальной гвардии и Нацполиции, прибывшие в Одессу, останутся в городе по 10 мая.

2 мая в Одессе общественный порядок обеспечивали более 3 тыс. правоохранителей, из которых половина - силы, прибывшие из Киева и других регионов Украины.