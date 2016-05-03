Между Украиной и РФ временно ввели упрощенный режим пересечения границы (видео)

Упрощенный режим будет действовать в поминальную неделю, чтобы люди могли навестить могилы родственников в соседнем государстве, говорится в сюжете ТСН.

Количество людей, пересекающих границу в эти праздничные дни, возросло почти вдвое. Ежесуточно в Харьковской области въезжают и выезжают примерно 25 тысяч человек.

Впервые за последнее время жители сел по обе стороны украинско-российской границы снова могут попасть в соседнее государство только по прописке во внутреннем паспорте.

Упрощенный режим ввели на шесть дней – на Пасху и поминальную неделю, как это было и до начала российской агрессии в Крыму и на Донбассе. Воспользовались этим преимущественно граждане Украины, говорят пограничники.

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"Возможно, это связано с тем, что граждане РФ уже отвыкли пересекать государственную границу. А, возможно, какая-то информация к ним не дошла", – рассказывает первый заместитель руководителя Харьковского пограничного отряда Сергей Латинцев.

Те, кто идет через границу, объясняют, что их российские родственники просто боятся, потому что там ходят слухи об арестах россиян прямо на границе.

Пограничники уверяют, что хоть и действует упрощенный режим, людей осматривают с учетом ситуации и из-за российской агрессии.

"Никто не исключает возможности провоза товаров диверсионной деятельности, взрывчатки, оружия и захода диверсионно-разведывательных групп. Это вопрос никто не исключает", – отмечает первый заместитель руководителя Харьковского пограничного отряда Сергей Латинцев.