Адвокат Савченко заявил, что процесс ее передачи не займет полгода

Об этом адвокат сказал в эфире Еспресо.TV.

"Российские власти приняли принципиальное решение в отношении Савченко - они ее выдают, и сейчас идет процедура согласно Конвенции о передаче от 1983 года. В этой конвенции есть одна проблема - в ней не указаны сроки выполнения необходимых юридических действий. Со своей стороны, Надежда выполнила все условия, подписала все соответствующие документы, и теперь все зависит как от действий российских властей, так и властей Украины", - сказал он.

Адвокат подчеркнул, что согласно Конвенции о передаче осужденных лиц от 1983 года страна, которая принимает Савченко, должна признать приговор, вынесенный другой страной.

"У нее есть дипломатический иммунитет, и Украина его признает и, в соответствии с этим, в Украине она не может быть задержана. Я надеюсь, что все-таки эти процедуры будут осуществляться в ускоренном режиме, и это не займет полгода и больше, потому что сама Надежда столько ждать не может", - отметил Полозов.

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Как сообщал УНИАН, суд в России 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков. Также суд присудил Савченко штраф в 30 тыс. рублей за "незаконное пересечение границы".

24 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным об алгоритме и сроках освобождения Савченко.

29 апреля стало известно, что Савченко заполнила все документы на экстрадицию.