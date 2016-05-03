"За Украину": В Москве напали на проукраинского активиста

Неизвестные подошли к нему сзади и нанесли несколько ударов, передает Радио Свобода.

Лиц он не разглядел, но услышал слова: "За Украину".

Недопекин сообщил, что, в принципе, был готов к тому, что произошло, поскольку ранее он и его мать получали на электронную почту многочисленные угрозы расправы за то, что они якобы ненавидят проживающих на востоке Украины.

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Активист также рассказал, что около месяца назад к нему подошли несколько человек и пообещали, что, если он снова появится где-нибудь с флагом Украины, ему "как минимум плюнут в лицо".

"Тем не менее борьба продолжается. Россия будет свободной!" – заключает Недопекин.

Напомним, в марте в Москве были задержаны двое участников акции в поддержку Савченко. Активисты Василий Недопекин и Виктор Капитонов шли с развернутым украинским флагом, скандируя лозунги в поддержку украинки.

Полицейские, которые подъехали на автомобиле, специальным приемом повалили одного из активистов на землю и надели на него наручники.