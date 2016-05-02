Адвокат призвал слать Савченко поздравления с юбилеем на адрес СИЗО

На своей странице в Facebook адвокат напомнил, что 11 мая у Савченко день рождения.

«Поздравить ее можно письмом или открыткой. Адрес для писем: 346408, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Украинская, 1, ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по Ростовской области. Савченко Надежде Викторовне», - написал Полозов.

Как сообщал УНИАН, суд в российском Донецке 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков. Также суд присудил Савченко штраф в 30 тысяч рублей за "незаконное пересечение границы".

24 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным об алгоритме и сроках освобождения Савченко.

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27 апреля стало известно, что тюремщики выдали Савченко документы на экстрадицию.

29 апреля Полозов сообщил, что летчица заполнила все необходимые для экстрадиции документы.

Савченко родилась 11 мая 1981 года.