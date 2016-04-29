Вакцины для проведения плановых прививок детям поступят в регионы в течение мая-июня – Минздрав

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, об этом во время совещания в министерстве заявил заместитель министра Игорь Перегинец.

По его словам, вакцины, которые используют для плановых прививок и которые закупают международные организации - Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и ПРООН, поступят в медицинские заведения Украины в конце мая – начале июня этого года.

Вакцины БЦЖ, АКДС (дифтерия, столбняк, коклюш), Пентаксим, вакцина против бешенства, переквалифицированные ВОЗ, на сегодняшний день проходят регистрацию в Украине по упрощенной процедуре и будут поставлены до конца июня 2016 года.

В то же время в течение 4-6 мая в регионы Украины поступит вакцина против кори, краснухи и паротита (КПК), которая сейчас хранится на складе ГП «Укрвакцина».

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Количество доз вакцин для выполнения Календаря прививок, которые поставит ЮНИСЕФ, будет достаточным.

«Инструмент закупки лекарств через международные организации действенный, эффективный, но требует определенного времени для налаживания организационных моментов. В системе государственных закупок произошел перелом – устранены коррупционные составляющие, все закупки проходят открыто и прозрачно, национальные производители имеют доступ к глобальному рынку. До конца этого года Украина будет полностью обеспечена иммунобиологическими препаратами, поскольку закупки 2016 года пройдут быстрее. Это позволит в будущем не иметь проблем с дефицитом необходимых вакцин», - отметил Перегинец.