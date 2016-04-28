НАБУ проверит, замешан ли в коррупции заместитель министра экологии Канцурак

Деятельность Канцурака проверяют в рамках расследования по закупкам Минэкологии в 2011-2012 годах. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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"Сообщаем, что НАБУ уже проводит досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Министерства экологии и ГП "Центр эколого-экспертной аналитики" при проведении государственных закупок в 2011-2012 годах, повлекших тяжкие последствия в виде материального ущерба в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 364 УК Украины). В рамках данного расследования проводится проверка деятельности должностных лиц Министерства экологии, в том числе В.Канцурака, который в то время занимал в ведомстве должность директора департамента заповедного дела, в связи с тендерной закупкой спутниковых снимков территории Украины у австрийской фирмы Austroplan Austrian Engineering GMBH на сумму более 49,3 млн грн", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что во время досудебного расследования среди прочего, направлен запрос о международной помощи в компетентный орган Республики Австрия с целью получения сведений о конечных бенефициарных владельцах "Austroplan Austrian Engineering GMBH", информации о счетах и движении средств по ним, а также допроса должностных лиц этой компании.

Как сообщал УНИАН, в среду, 27 апреля, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что обратится в НАБУ насчет проверки фактов возможной причастности Канцурака к коррупционным скандалам.