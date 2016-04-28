Почти половина украинцев не верит в возвращение Крыма - исследование

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного компанией "Социс" 18-21 марта 2016 года по заказу телеканала "1+1". Согласно данным опроса, 5,6% респондентов не определились по вопросу возвращения Крыма.

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Преимущественно «оптимистами» в этом вопросе являются жители Западной Украины (65,8%), Киева (55,9%), Центральной и Северной Украины (51,9%).

Пессимистические настроения значительно преобладают у населения Востока и Юга Украины – там, соответственно, 63,3% и 54,7% опрошенных считают, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Противоположного мнения в этих регионах придерживаются, соответственно, 30,1% и 38,5% респондентов.

Как отметил во время презентации председатель наблюдательного совета БФ «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко, такие настроения можно объяснить последствиями политического наследия Партии регионов, которая на протяжении долгих лет господствовала в политических раскладах этой части Украины, а также более значительным влиянием идей «русского мира», российской пропаганды и СМИ, этническим и языковым составом населения.

Опрос также показал, что в целом в Украине пессимистические настроения относительно возвращения Крыма почти не зависят от пола и возраста респондентов – ответы «пессимистов» по этим показателям почти равны уровню пессимизма в целом по стране (от 43 до 48%).

То же самое можно сказать относительно двух типов поселений – городов с населением до 500 тыс. и до 50 тыс. (вместе с поселками городского типа). В них уровень пессимизма составляет 46,5% и 44,2%, соответственно. Более существенная разница между селами и городами с населением более 500 тыс. человек – уровень пессимизма относительно возвращения Крыма в крупных городах больше, в селах меньше среднего показателя по Украине (52% и 41,1%, соответственно). Как предположил Клименко, это зависит от степени информированности и доступа к Интернету.

Как отметил эксперт, опрос показал, что возвращение Крыма в состав Украины (де-факто) еще не стало национальной идеей всей страны. По его мнению, значительным фактором этого является отсутствие государственной политики в отношении деоккупации Крыма и даже прямо противоположные действия органов государственной власти.

«Поэтому не удивительно, что наибольший уровень оптимизма относительно возвращения Крыма наблюдается среди жителей столицы и Западной Украине как регионов с традиционно более острым и активно выраженным политическим, государственическим и гражданским сознанием, которые по многим острым вопросам подают пример другим и формируют «политическую моду» и общественное мнение, несмотря на действия или бездействие власти», - сказал Клименко.

Всего было опрошено 1486 респондентов в возрасте старше 18 лет. Выборка репрезентативна для населения Украины по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания (по данным Государственной службы статистки Украины по состоянию на 01.01.2015). Максимальная погрешность выборки не превышает 2,6%.