36% украинцев негативно оценивают результаты Минских договоренностей - опрос

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса, проведенного Центром Разумкова.

Согласно данным опроса, относительное большинство опрошенных (35,9%) негативно оценивают текущие результаты Минских договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе.

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«Положительно оценивают эти результаты 16,6% респондентов, а нейтрально - 24,3%. 10,0% опрошенных ничего не знают об этих договоренностях, а 13,1% респондентов не смогли определиться с ответом на вопрос», - говорится в сообщении.

Отмечается, что негативно оценивают текущие результаты Минских договоренностей относительное большинство опрошенных во всех регионах Украины.

Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 25 по 30 марта 2016 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте 18 лет и старше во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, по выборке, представляющей взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная, с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.