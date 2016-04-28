СБУ о возможной эскалации в Одессе: Меры безопасности уже усилены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.

"Мы внимательно следим за ситуацией и будем обязательно реагировать в правовой плоскости на любую эскалацию. Меры безопасности уже усилены. И мы с полицией работаем над тем, чтобы обеспечить общественный порядок и предотвратить возможные провокации и экстремистские действия", - сказал Ткачук.

По его словам, на сегодня в СБУ как-то нет конкретной информации, что в Одессе готовятся теракты или экстремистские действия.

Читайте такжеВ Одессе здание банка обстреляли из гранатомета: опубликованы фото и видеоКак сообщал УНИАН, Одесский окружной административный суд отказал властям города в запрете на проведение во время майских праздников массовых мероприятий на Куликовом поле, где традиционно собираются пророссийские активисты.

2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300.